Уникальные медицинские разработки представят на Московском урбанистическом форуме
На Московском урбанистическом форуме (МУФ) на площадке Гостиного двора представят уникальные медицинские разработки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе посетители смогут опробовать на себе отечественные решения, которые постепенно выводят медицину на принципиально новый уровень, — сказала она.
В частности, в симуляционном центре разместится лаборатория омиксных технологий. Такая инновация помогает врачам более точно подбирать процедуры и лекарства, проводить раннюю диагностику и предлагать своевременное лечение разных заболеваний, передает официальный сайт мэра Москвы.
В период с 1 августа по 10 сентября посетители площадки МУФ на территории олимпийского комплекса «Лужники» познакомятся с современной спортивной жизнью столицы. На мероприятии можно будет не только осмотреть тренажеры, но и опробовать их в действии, а еще принять участие в открытых тренировках, мастер-классах и даже соревнованиях.
Международный урбанистический форум пройдет в городе уже в 12-й раз. Впервые он состоится сразу на четырех площадках. Об истории мероприятия и новшествах МУФ в этом году — в материале «Вечерней Москвы».