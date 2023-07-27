Подведены итоги профориентационного проекта для подростков «Лето моей карьеры»

Вице-мэр Ракова подвела итоги профориентационного проекта для подростков «Лето моей карьеры»
В столице завершился профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры», организованный специализированным центром занятости «Моя карьера». Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Выбор будущей профессии – важный шаг в жизни каждого человека, и наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный карьерный старт подрастающему поколению. Сегодня Москва дает уникальную возможность юным жителям познакомиться с востребованными для города специальностями и определить вектор профессионального развития. Благодаря проекту «Лето моей карьеры» подростки получили первый практический опыт, развили универсальные личностные компетенции и научились работать в команде. Они посетили лекции, тренинги и деловые игры, занимались нетворкингом, выполняли домашние задания, побывали на экскурсиях на площадках работодателей. Всего в профориентационном проекте приняли участие более 800 юных москвичей», – сказала вице-мэр.
Она напомнила, что участники могли записаться в одну из профильных школ – в этом году их количество увеличилось с 20 до 31. За три с половиной недели для детей провели около 600 занятий.
Самыми популярными стали профильные школы «VR/AR-разработчик», «Разработчик интернет-ресурсов», «Разработчик IT-решений», «Юзабилити-специалист», «Разработчик компьютерных игр», «Кибербезопасность».