Подведены итоги профориентационного проекта для подростков «Лето моей карьеры»

«Выбор будущей профессии – важный шаг в жизни каждого человека, и наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный карьерный старт подрастающему поколению. Сегодня Москва дает уникальную возможность юным жителям познакомиться с востребованными для города специальностями и определить вектор профессионального развития. Благодаря проекту «Лето моей карьеры» подростки получили первый практический опыт, развили универсальные личностные компетенции и научились работать в команде. Они посетили лекции, тренинги и деловые игры, занимались нетворкингом, выполняли домашние задания, побывали на экскурсиях на площадках работодателей. Всего в профориентационном проекте приняли участие более 800 юных москвичей», – сказала вице-мэр.