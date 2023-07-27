Город выставил на торги земельный участок под научно-производственный центр в Крюкове

Победитель аукциона сможет построить там научно-производственный объект.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Крюково (ЗелАО) на городские торги выставлен земельный участок, на котором победитель сможет построить научно-производственный объект, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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«Предприниматели приглашаются к участию в аукционе на право аренды земельного участка площадью 6,8 тысячи квадратных метров в районе Крюково в Зеленограде. С победителем заключат договор аренды на семь лет и четыре месяца. Он сможет построить здесь здание научно-производственного назначения с подземным паркингом, а затем выкупить участок по преимущественному праву», — рассказал Иван Щербаков.

Земельный участок находится на Заводской улице. Поблизости расположена железнодорожная станция Крюково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, в нескольких километрах — выезды на Пятницкое и Ленинградское шоссе.

Суммарная площадь будущего научно-производственного центра может достигать 14,3 тысячи квадратных метров, а высота — восьми этажей. После того как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность, инвестор сможет приобрести участок по исключительному праву.

Размер годовой арендной платы определится по результатам аукциона. Торги пройдут 17 августа в электронной форме. Подать заявку на участие в них можно до 14 августа. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.