Москва реализовала более пяти тысяч парковочных мест с начала года
За первые шесть месяцев 2023 года на городских торгах реализовано свыше пяти тысяч машино-мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— За первые шесть месяцев этого года столица реализовала более пяти тысяч парковочных мест на сумму свыше двух миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в январе — июне прошлого года, когда на городских торгах было реализовано 2,5 тысячи таких лотов на сумму 1,1 миллиарда рублей, — сказал он.
Средняя цена машино-места по итогам торгов составила около 400 тысяч рублей. В свою очередь руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что самым популярным стало парковочное место площадью 16 квадратных метров в подземном паркинге на бульваре Маршала Рокоссовского.
Кроме того, с 2012 года столица заключила с инвесторами 61 договор аренды объектов культурного наследия, объектов образования и гостиниц по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год». Договор аренды зданий заключается на 49 лет для ОКН и образовательных учреждений, на 20 лет — для открытия гостиниц.