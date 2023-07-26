Москва реализовала более пяти тысяч парковочных мест с начала года

— За первые шесть месяцев этого года столица реализовала более пяти тысяч парковочных мест на сумму свыше двух миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в январе — июне прошлого года, когда на городских торгах было реализовано 2,5 тысячи таких лотов на сумму 1,1 миллиарда рублей, — сказал он.