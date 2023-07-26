Москвичей предупредили о ливнях и граде

Сегодня во второй половине дня в Москве возможны грозы с градом и порывистый ветер. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к вечеру над столичным регионом усилится влияние холодного атмосферного фронта, связанного с ложбиной североатлантического циклона.

«Это значит, что после полудня в небе вырастут мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 12 километров, переходя в грозовое состояние, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19-21 миллиметра, что составляет 25% от всей месячной нормы», - пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что в ряде районов возможен град диаметром до 1-3 сантиметров, а порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 метров в секунду. При этом воздух успеет прогреться до положенной климатической нормы.

«Температура воздуха днем в мегаполисе + 25 - 27 градусов, по области + 24 - 29 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба», - заметил Евгений Тишковец, обратив внимание на то, что геомагнитное поле неустойчивое.

18 июля в Москве прошел сильный ливень с грозой, который привел к задержке или отмене почти 30 авиарейсов и временному закрытию парков культуры и отдыха и зоопарка. Некоторые районы были затоплены, появились видео едущих по дорогам в потоках воды машин, а один из местных жителей даже поплыл на лодке по трассе в районе Марьиной Рощи.