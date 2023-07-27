Реставрационные работы проведут в корпусе № 10 Боткинской больницы

Здание было построено в 1909 году и является объектом культурного наследия.

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реставрационные работы в ходе ремонта корпуса № 10 Боткинской больницы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров было построено в 1909 году и позднее несколько раз перестраивалось. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем также будут выполнены необходимые реставрационные работы», — отметил заммэра.

Уже идет демонтаж конструкций. На месте развернули строительный городок, установили ограждения и информационные баннеры, обустроили удобные проходы. Специалисты проведут работы по усилению конструкций здания, обновят более 3,8 тысячи квадратных метров плит перекрытий, стропильную систему и металлическое покрытие кровли.

«Системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции выработали свой ресурс и подлежат замене. В корпусе установят три современных лифта, оборудуют трансформируемые лекционные залы и аудитории с современными медийными системами», — добавил Петр Бирюков.

Фасад здания — предмет охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом: окраской по штукатурке и кирпичу. Эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей и аттик главного входа сохранят.

В корпусе установят почти 400 новых окон и около 150 дверей из твердых пород дерева — они являются частью – заменить исторического облика здания, поэтому их размеры, форма и цвет не изменятся. Также отреставрируют лестницы с фигурными металлическими ограждениями и приведут в порядок метлахскую плитку на площадках. Сохранят и обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье — исторические полукруглые лучковые своды.