На МЦД-2 и Курском направлении приостановили движение поездов

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД приостановлено движение в сторону области. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе ЦППК.

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Поезд по по техническим причинам остановился на станции Печатники. По предварительной информации, состав наехал на посторонний предмет на пути.

— Принимаем все меры для возобновления движения. По возможности используйте альтернативные маршруты, — говорится в Telegram-канале ЦППК.