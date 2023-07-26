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Движение поездов временно остановили на МЦД-2 и Курском направлении МЖД из-за предмета на путях

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД приостановлено движение в сторону области. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе ЦППК.

На МЦД-2 и Курском направлении приостановили движение поездов
© Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поезд по по техническим причинам остановился на станции Печатники. По предварительной информации, состав наехал на посторонний предмет на пути.

— Принимаем все меры для возобновления движения. По возможности используйте альтернативные маршруты, — говорится в Telegram-канале ЦППК.

Движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 будет изменено с 29 по 30 августа. Часть поездов будет отменена, а также также будут увеличены интервалы движения поездов до 1,5 часа.