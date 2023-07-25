Движение на участке Саввинской набережной частично ограничили до 30 октября

Как уточняется, на Саввинской набережной в районе вл. 27 с 19 июля до 10 августа круглосуточно закрыты две полосы и сохранено движение по одной в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление. Одна полоса частично закрыта для движения на участках: местный проезд в районе д. 10 по Новодевичьему проезду с 10 августа до 11 сентября круглосуточно; местный проезд в районе д. 25 по Саввинской набережной с 11 сентября до 30 октября.