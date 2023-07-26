Москве предрекли потепление зимой

Из-за природного феномена Эль-Ниньо будущая зима в Москве может быть более теплой и комфортной. Такое развитие событий предрек заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, его слова передают «Известия».

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По словам климатолога, во время явления Эль-Ниньо чаще всего зимой с Атлантики будут приходить влажные и теплые воздушные массы.

«C более высокой вероятностью мы, наверное, можем ожидать, если случится явление Эль-Ниньо определенной амплитуды, относительно мягкую зиму в Московском регионе», — отметил Семенов.

Он также уточнил, что прогноз вероятностный, а не точный.

Эль-Ниньо — природный феномен, состоящий в аномальном повышении температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана.