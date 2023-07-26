Маршруты нескольких автобусов скорректируют для проезда к четырем станциям БКЛ

Несколько автобусных маршрутов изменят для удобства пассажиров Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Так, с 29 июля автобусы у станций «ЦСКА», «Динамо», «Савеловская» и «Марьина Роща» БКЛ начнут ходить чаще, сократится время ожидания на остановках.

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«После запуска БКЛ больше москвичей пересели на метро на севере столицы. Чтобы им было удобнее доезжать до станций, социальных объектов и точек притяжения, мы объединим маршруты С484 и 384, а также изменим трассу следования автобуса С538. На линию выйдет больше автобусов, транспорт не будет дублировать БКЛ. Это отвечает задаче по улучшению обслуживания пассажиров, которую поставил Мэр Москвы», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Маршрут С484 будет объединен с маршрутом № 384, на него выйдет больше автобусов. Благодаря этому сократятся интервалы движения, а время ожидания на остановках снизится с 15 до восьми минут. Пассажиры смогут быстрее добираться до Боткинской больницы. Наземный транспорт перестанет дублировать линию метро на участке от Савеловского до Рижского вокзала. Между станциями «Савеловская» и «Рижская» можно будет пользоваться Большой кольцевой линией или автобусом Т42.

Автобусы С538 тоже будут ходить чаще, они смогут быстрее подвозить людей к станции «Марьина Роща» БКЛ. Остановку перенесут ближе к станции метро. Изменится и трасса маршрута: автобусы перестанут дублировать БКЛ от Шереметьевской улицы до Рижского вокзала. Вместо Рижского вокзала они поедут до Звездного бульвара. Для проезда к Рижскому вокзалу можно использовать метро или автобус № 519.

Московский транспорт постоянно анализирует работу городских маршрутов и количество пассажиров. Это помогает определять самые востребованные направления и оперативно корректировать работу маршрутов.