Участок Елоховского проезда перекроют в ночь на 1 августа из-за киносъемок
В связи с проведением киносъемок в ночь на 1 августа будет перекрыт участок Елоховского проезда, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 22:00 31 июля до 4:00 1 августа будет закрыт для движения участок Елоховского проезда. Это связано с проведением киносъемок», – говорится в материале.
Как уточняется, Елоховский проезд перекроют от пересечения с ул. Новорязанская до пересечения с ул. Нижняя Красносельская.
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