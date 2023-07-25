Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Правительство Москвы утвердило тарифы для проезда по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский», как и на действующих диаметрах, там будет три тарифные зоны, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Центральная» – станции от Ховрино до «Ухтомской», а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» – 50 руб. «Пригород» – станции от Зеленограда до «Левобережной» и от «Ипподрома» до Люберец, стоимость разовой поездки – 65 руб. «Дальняя» – станции от Клина до Алабушево и от «88 км» до «Совхоза», стоимость разовой поездки – 65 руб. плюс 30 руб. за каждую зону за пределами зоны «Пригород», – написал мэр.

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Он уточнил, что при поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте «Тройка» в течение 90 минут на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и между диаметрами.

«Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие ж/д билеты. Для некоторых пассажиров зоны «Пригород», к примеру, стоимость поездок сократится почти в четыре раза: сейчас они платят 30–180 руб. за одну поездку на ж/д и плюс 50 руб. за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить только 65 руб., включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тыс. руб. в год», – отметил Собянин.

Также, по его словам, вводится ряд новых билетов и возможностей, среди которых льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны «Пригород» на метро.

«Так, школьники и студенты из Зеленограда смогут экономить на проезде до 35 тыс. руб. в год. Сейчас они платят за одну поездку от 45 до 75 руб. в зависимости от станции, а будут платить всего 22 руб. (при 40 поездках в месяц)», – пояснил мэр.

К сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней станет доступна функция «заморозки» на 14 дней, например, для поездки в отпуск, добавил Собянин.

Кроме этого, по словам мэра, появится проездной билет на одну поездку по биометрии. Это билет для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.