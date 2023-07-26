Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, местами сильный, с порывами ветра до 20 метров в секунду, существует вероятность выпадения до конца дня порядка 20 миллиметров осадков, — отметил он.

В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. По словам заммэра, в городе организовали информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло.

С 11:00 в столице ожидается сильный ливень, гроза и град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Автомобилистам рекомендуется быть осторожнее на дорогах.