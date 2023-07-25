На Рождественском бульваре открылась фотовыставка о работе волонтёров

На Рождественском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Город неравнодушных. Наставники», посвящённая работе волонтёров.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерину Драгунову.