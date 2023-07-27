Детский образовательный центр появится в Нижегородском районе Москвы

Детский образовательный центр заработает в составе многофункционального комплекса в Нижегородском районе Москвы в следующем году. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев. "В состав центра войдет детский сад для детей от трех до шести лет, а также начальная школа на несколько параллелей. Центр будет коммерческим, уже определены операторы для школы и детского сада", – рассказал он. В свою очередь, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что площадь образовательного центра составит почти 2 тысячи квадратных метров. Его откроют в переоборудованном здании в Автомобильном проезде. В центре предусмотрят учебные классы, музыкальные, театральные и художественные кабинеты, видеостудию, спортивный и актовый залы, библиотеку и места отдыха. На крыше здания оборудуют игровую зону. Многофункциональный комплекс, в который войдет новый образовательный центр, состоит из семи корпусов. Его центральным объектом станет ФОК площадью 14 тысяч "квадратов", который смогут посещать все желающие. Там можно будет проводить занятия по десяти различным видам спорта. Кроме того, в составе комплекса появится спортивный парк площадью 6,3 тысячи квадратных метров с баскетбольной площадкой, футбольным полем и скейт-парком. Ранее стало известно, что строящийся в районе Южное Бутово физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 8,6 тысячи квадратных метров введут в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время он готов на 17%. Ожидается, что день этот ФОК смогут посещать 1,5 тысячи человек.