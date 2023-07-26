Андрей Бочкарев рассказал о строительстве новой улицы в районе Алтуфьево

В столичном районе Алтуфьево построят улицу местного значения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Одобрен второй этап строительных работ на северо-востоке Москвы, — сказал он.

Участок расположен вблизи дома 43, строение 13, на Алтуфьевском шоссе. Для маломобильных горожан установят наземные тактильные указатели и контрастные ленты на опорах освещения. В свою очередь председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что в рамках проекта построят дорогу местного значения протяженностью 143 метра, по ней организуют двухстороннее движение автотранспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в южных районах столицы — Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово, Царицыно — продолжается реализация программ развития. Они призваны повысить качество жизни более чем 450 тысяч горожан.