Андрей Бочкарев рассказал о строительстве новой улицы в районе Алтуфьево
В столичном районе Алтуфьево построят улицу местного значения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Одобрен второй этап строительных работ на северо-востоке Москвы, — сказал он.
Участок расположен вблизи дома 43, строение 13, на Алтуфьевском шоссе. Для маломобильных горожан установят наземные тактильные указатели и контрастные ленты на опорах освещения. В свою очередь председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что в рамках проекта построят дорогу местного значения протяженностью 143 метра, по ней организуют двухстороннее движение автотранспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, в южных районах столицы — Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово, Царицыно — продолжается реализация программ развития. Они призваны повысить качество жизни более чем 450 тысяч горожан.
Также участок Долгопрудненского шоссе реконструируют на территории столичного района Северный. В порядок приведут участки трассы по направлению движения в сторону бульвара Академика Ландау и улицы Академика Флерова.