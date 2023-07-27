Утвержден проект планировки территории на юго-востоке Москвы

Утвержден проект планировки территории между шоссе Фрезер, ул. Басовская, Перовским шоссе и ул. 1-я Фрезерная. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Утвердили проект планировки территории на юго-востоке Москвы – между шоссе Фрезер, ул. Басовская, Перовским шоссе и ул. 1-я Фрезерная», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте устаревших складов, производственных и коммунальных объектов будут построены современные жилые кварталы площадью свыше 700 тыс. кв. м, в том числе 136 тыс. кв. м жилья – для переселения по программе реновации.

Рядом с новостройками будут две школы и детский сад, спортивно-развлекательный центр и офисное здание.