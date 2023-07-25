Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД 25–26 июля

Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД с 20:30 25 июля до 10:00 26 июля из-за работ по соединению линии с Казанским направлением перед запуском МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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Часть поездов в это время выведут из расписания, некоторые составы проследуют от Зеленограда до Ленинградского вокзала с меньшим числом остановок, а другие будут ходить только от или до Сходни, Химок или Грачевской.

Изменятся также интервалы следования. С вечера вторника они составят до 1 часа в направлении Ленинградского вокзала, и до 40 минут – в направлении Грачевской. 26 июля до 10:00 интервалы сократят до получаса и 20 минут соответственно.

В период ограничений проезд на экспрессах будет стоить столько же, сколько и на обычных поездах. Кроме того, в среду с 07:00 до 10:00 на маршруте от Крюковской площади до метро "Ховрино" для пассажиров будут запущены бесплатные автобусы КМ.