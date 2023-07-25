На Московском урбанистическом форуме покажут тренировки собак-спасателей

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в «Лужниках» расскажут о подготовке собак-спасателей и работе кинологических групп. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Несмотря на развитие технологий, наиболее эффективно искать людей помогают собаки, обладающие хорошим нюхом и слухом. Так, на участке площадью 500 квадратных метров одна собака способна заменить поисковую группу из десяти человек.

Гостям площадки покажут, как проходят тренировки с животными, расскажут о том, как они помогают искать людей и участвуют в ликвидации последствий происшествий. Пообщаться с кинологами и их подопечными можно будет по средам и пятницам с 10:00 до 13:00 и по субботам с 13:00 до 16:00.

Кинологическая группа на базе Пожарно-спасательного центра Москвы столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности работает более десяти лет. Сейчас она входит в состав аварийно-спасательного отряда №6 и состоит из 14 человек. Среди них девять кинологов с лабрадорами, бордер-колли, белыми швейцарскими овчарками, эрдельтерьерами, баварскими гончими и венгерскими пастушьими собаками.

Все служебные животные проходят спецподготовку и аттестацию, а также регулярно оттачивают навыки на тренировочной площадке и выездных занятиях.