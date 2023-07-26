Вокзал МЦД-3 планируется построить на станции "Крюково"

Здание вокзала МЦД-3 планируется построить в рамках развития территорий, прилегающих к диаметрам. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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Всего в утвержденном проекте планировки запланировано строительство 42 тысяч квадратных метров недвижимости. По словам Юлианы Княжевской, вокзал станет одним из самых крупных среди них.

"Помимо здания вокзала с конкорсом и платформами, закладывается возможность строительства платформы для высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург", а также остановок наземного транспорта и объектов жилищно-бытового назначения", - отметила Юлиана Княжевская.

В итоге территория станет полноценным транспортным узлом, обеспечивающим комфортную пересадку между разными видами транспорта. Как сообщалось ранее, реконструкция улично-дорожной сети и новые остановки помогут организовать подъездные пути к станциям на личных автомобилях, такси и общественном транспорте. Они также предусмотрены в утвержденном проекте планировки.