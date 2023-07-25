Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции торгового центра в Некрасовке

В Некрасовке реконструируют одноименный торговый центр. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— В здании могут быть размещены магазины, объекты общественного питания, развлекательные объекты и бытовые услуги. Застройщиком объекта выступает ООО «Некрасовка», — рассказал он.

Здание расположено на улице Покровская, земельный участок 18/1.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в рамках работ площадь торгового центра увеличится с 4563 до 7210 квадратных метров.

Новый торговый центр построят в столичном районе Очаково-Матвеевское. Зоны торговли будут находиться на каждом этаже, всего запланировано размещение 34 магазинов непродовольственных товаров, помещение для разгрузки товаров и диспетчерская с постом охраны и выводами всех сигналов систем безопасности.