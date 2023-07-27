Фасады дома по реновации на Шереметьевской улице оформят в монохромных оттенках

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовал проект дома на ул. Шереметьевская в районе Марьина Роща по программе реновации столичного жилфонда, пластика фасадов формируется за счет вертикальных и горизонтальных «поясов», выполненных в контрастных цветах. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

«Общая площадь комплекса составит порядка 23 тыс. кв. м. Дом будет иметь элегантный современный облик и удачно впишется в окружающую застройку Марьиной Рощи. Для оформления фасадов авторы проекта предлагают использовать монохромные оттенки – белый и светло-серый, разбавив их насыщенным оранжевым цветом», – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Отмечается, что в качестве отделки выбран керамогранит – долговечный и прочный материал. Также предусмотрены корзины под кондиционеры, которые выполнят из металлических панелей. Входные группы будут полностью прозрачными, включая козырьки над входами.