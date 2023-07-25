Москвичей пригласили на праздник в честь Дня ВМФ

«Гости примут участие в мастер-классах по управлению шлюпкой, вязанию морских узлов, спасению на воде и рисованию. Шестикратный чемпион России по судомодельному спорту проведет мастер-класс по управлению моделью парусной яхты. Гости узнают историю празднования Дня Военно-морского флота, исполнят танец матросов «Яблочко», изучат знаки флажного семафора, сыграют в морской бой и примут участие в других спортивных активностях. Кроме того, москвичи станут зрителями соревнований по гребле», – пояснили в ведомстве.