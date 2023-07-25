Москвичей пригласили на праздник в честь Дня ВМФ

Москвичей пригласили на праздник в Морском центре имени Петра Великого в честь Дня ВМФ
В Московском городском детском морском центре имени Петра Великого 28 июля пройдет праздник, посвященный Дню Военно-морского флота. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«28 июля на базе Московского городского детского морского центра имени Петра Великого состоится водный праздник, приуроченный ко Дню Военно-морского флота», – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, мероприятие начнется в 12:00.
«Гости примут участие в мастер-классах по управлению шлюпкой, вязанию морских узлов, спасению на воде и рисованию. Шестикратный чемпион России по судомодельному спорту проведет мастер-класс по управлению моделью парусной яхты. Гости узнают историю празднования Дня Военно-морского флота, исполнят танец матросов «Яблочко», изучат знаки флажного семафора, сыграют в морской бой и примут участие в других спортивных активностях. Кроме того, москвичи станут зрителями соревнований по гребле», – пояснили в ведомстве.
Мероприятие пройдет по адресу: Ленинградское шоссе, д. 45, корп. 1. Вход свободный. Организатор праздника – Московский центр «Патриот.Спорт» столичного департамента образования и науки.