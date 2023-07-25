Карты "Тройка" с изображениями китов появились в московском метро

"Кит из Красной книги в вашем кармане! Вместе с Минприроды России выпустили новые тематические карты "Тройка" к Всемирному дню китов и дельфинов. [Заммэра Москвы, глава департамента транспорта] Максим Ликсутов сообщил, что доступны два варианта карт - с гренландским и горбатым китами, которые занесены в Красную книгу России", - значится в публикации.