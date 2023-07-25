По карте москвича можно бесплатно кататься на электровелосипедах 2.0

В городе уже более 10 тысяч новых электрических велосипедов.

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Бесплатно воспользоваться электровелобайком 2.0 можно пользоваться по картам москвича обучающегося и по безлимитным «Единым» проездным билетам. Такая возможность у горожан появилась с 25 июля.

Чтобы бесплатно воспользоваться электровелосипедом необходимо привязать карту москвича или «Единый» на 30, 90 или 365 дней, записанный на «Тройку», в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Далее необходимо активировать бесплатные поездки в приложении «Велобайк».

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем велопрокат в систему городского транспорта и даем возможность жителям пользоваться бесплатными поездками на велосипедах. Москвичи экономят время, деньги и вносят значительный вклад в улучшение экологии города», — отметил заммэра Москвыы Максим Ликсутов.