Собянин: Новый пешеходный мост через год свяжет «Красный Октябрь» и «Музеон»
Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте о строительстве нового пешеходного моста между «Красным Октябрем» и «Музеоном».
«Через год «Красный Октябрь» и «Музеон» свяжет новый пешеходный мост. Рассказываю о перспективах реализации этого долгожданного проекта», – сказал Собянин.
По его словам, такой проект уже давно напрашивался.
«Я просил это сделать инвесторов, которые должны заниматься реконструкцией «Красного Октября». Но, к сожалению, они так и не собрались. Поэтому я принял решение, и в прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика. Начали уже его строительство. Надеюсь, что он или в конце следующего года, или в начале 2025-го будет построен», - добавил Собянин.