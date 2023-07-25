Новый пешеходный мост через год свяжет «Красный Октябрь» и «Музеон»

«Я просил это сделать инвесторов, которые должны заниматься реконструкцией «Красного Октября». Но, к сожалению, они так и не собрались. Поэтому я принял решение, и в прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика. Начали уже его строительство. Надеюсь, что он или в конце следующего года, или в начале 2025-го будет построен», - добавил Собянин.