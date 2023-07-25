В Москве построят почти 70 соцобъектов по договорам участия

"В первом полугодии 2023 года город согласовал строительство 67 таких объектов: 31 детского сада почти на 7 тыс. мест, 32 школ и образовательных комплексов на 26,7 тыс. мест, а также четырех поликлиник почти на 1,8 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 92 млрд рублей", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.