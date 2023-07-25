Около 1,2 млн многолетних цветов украсят московские клумбы

«Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по озеленению столицы. Приступили к высадке многолетников на клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего – более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности свыше 56 млн цветов, общая площадь клумб составляет 880 тыс. кв. м», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.