В ТиНАО появятся школа искусств и два культурных центра

Новые объекты культуры появятся в поселениях Московский, Кленовском и Михайлово-Ярцевском. Еще один культурный центр в поселении Десеновском обновят и расширят.

© Проектное решение

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) возводят три объекта культуры. Еще один, культурный центр «Ватутинки» в поселении Десеновском, реконструируют: его обновят и расширят. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в поселении Московский достраивают детскую школу искусств, в поселении Кленовском появится многофункциональный культурный центр, а в Михайлово-Ярцевском возводят культурно-досуговый центр.

«В новых зданиях будут концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные классы, библиотеки, костюмерные, студии звукозаписи», — написал Мэр Москвы.

Источник: официальный аккаунт Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, в культурно-досуговом центре в Михайлово-Ярцевском заработает коворкинг. Там также откроют художественное, оркестровое, хоровое, фольклорное, хореографическое, театральное и другие отделения.