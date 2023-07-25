Акция «Транспортная ночь» пройдет в электробусном парке «Митино»

В столичном парке для электробусов «Митино» проведут акцию «Транспортная ночь» в рамках 65-летия государственного унитарного предприятия «Мосгортранс». Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе мероприятия.

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— Москва — первый город в России, в котором начали строить современные электробусные парки, — говорится в сообщении.

Так, в июле прошлого года был открыт первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра». А спустя год в столичном районе Митино начал свою работу новый парк. Посмотреть на новый парк для электробусов и отметить юбилей ГУП «Мосгортранса» можно будет 26 июля.

Для гостей проведут экскурсии по парку, расскажут о его работе и сотрудниках, которые обслуживают электробусы, пишет официальный сайт мэра Москвы.