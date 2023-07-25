Акция «Транспортная ночь» пройдет в электробусном парке «Митино»
В столичном парке для электробусов «Митино» проведут акцию «Транспортная ночь» в рамках 65-летия государственного унитарного предприятия «Мосгортранс». Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Так, в июле прошлого года был открыт первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра». А спустя год в столичном районе Митино начал свою работу новый парк. Посмотреть на новый парк для электробусов и отметить юбилей ГУП «Мосгортранса» можно будет 26 июля.
Для гостей проведут экскурсии по парку, расскажут о его работе и сотрудниках, которые обслуживают электробусы, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Первые электробусы, которые Москва получила по крупнейшему в Европе контракту, вышли на маршруты 28 июня. Так, 16 инновационных машин от ПАО «КамАЗ» уже ходят на востоке города — чаще всего их можно встретить на маршрутах т75, 276 и 723.