Московские больницы начнут работать по-новому

Еще пять столичных больниц полностью перейдут на цифровой формат работы до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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Глава столицы уточнил, что речь идет о ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Боткина, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ имени Юдина. В новом формате уже работают два крупных стационара — НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева. Остальные московские больницы переведут в безбумажный режим в течение двух лет.

«Постепенно пришло понимание, что "цифра" — не просто удобные сервисы. Это — реальный вклад в повышение качества лечения людей», — объяснил Собянин.

Цифровая трансформация московского здравоохранения началась более десяти лет назад. За это время в столице внедрили Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и дистанционную запись к врачу, создали электронную медицинскую карту, а с помощью установки системы ГЛОНАСС удалось сократить время ожидания скорой помощи.

Собянин отметил, что благодаря цифровизации столичные стационары повысят качество и оперативность лечения. Среди основных преимуществ программы — создание, ведение и хранение медицинских данных в ЕМИАС, совместный доступ к информации о здоровье пациента для всех участников процесса лечения, избавление медработников от ненужной рутины, экономия времени врачей и автоматизация ряда процессов.