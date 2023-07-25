«Офис будущего» появится на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе

«В 2019 году мы начали масштабную трансформацию службы занятости в столице. Сегодня это целая экосистема, в основе которой — человекоцентричный подход и ориентированность на результат. На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе посетители смогут узнать больше о городских сервисах для эффективного трудоустройства. Для этого на площадке будет работать “Офис будущего”. Здесь гости смогут выявить свои сильные стороны, определить скрытые таланты и поставить перед собой новые карьерные цели. Консультанты службы занятости подробно расскажут об универсальных компетенциях будущего, которые необходимы специалистам любых сфер», — рассказала АнасАнастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.