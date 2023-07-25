«Офис будущего» появится на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе
Посетителям расскажут, какие компетенции нужно развивать, чтобы оставаться в будущем конкурентоспособным специалистом.
На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе откроется интерактивная экспозиция «Офис будущего». Посетителям представят ключевые достижения ведущих отраслей экономики Москвы. Гости познакомятся с профессиями, которые востребованы в городе сейчас и будут актуальны в ближайшие десятилетия, а также узнают, какие универсальные компетенции стоит развивать, чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом в будущем.
«В 2019 году мы начали масштабную трансформацию службы занятости в столице. Сегодня это целая экосистема, в основе которой — человекоцентричный подход и ориентированность на результат. На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе посетители смогут узнать больше о городских сервисах для эффективного трудоустройства. Для этого на площадке будет работать “Офис будущего”. Здесь гости смогут выявить свои сильные стороны, определить скрытые таланты и поставить перед собой новые карьерные цели. Консультанты службы занятости подробно расскажут об универсальных компетенциях будущего, которые необходимы специалистам любых сфер», — рассказала АнасАнастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
В медиазоне «Офиса будущего» можно узнать о классических и новых профессиях, важных для ключевых отраслей экономики Москвы. Это промышленность, информационные технологии, транспорт, логистика, безопасность, индустрия гостеприимства, торговля, образование, социальная сфера, креативная индустрия, предпринимательство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение.
Кроме того, на выставке представят профессии, которые останутся востребованными в ближайшие десятилетия, в их числе учитель, врач, спасатель, машинист поезда, архитектор, повар, электромонтажник, электрик и другие. А тем, кто стремится освоить новые и трендовые направления, расскажут о профессиях будущего. Среди них оператор медицинских роботов, разработчик искусственного интеллекта, архитектор робототехнических комплексов и киберустройств.
Посетители «Офиса будущего» также узнают о трендах рынка труда и том, где можно обучиться самым востребованным профессиям и повысить квалификацию, приобретут новые знакомства, пообщаются с экспертами и единомышленниками.
Московская компания разработала уникальное оборудование для обучения естественным наукам школьников с нарушениями зрения
Столичный завод первым в России произвел компоненты для реакторов атомных ледоколов — Сергей Собянин
В павильоне «Куб» на Московском урбанистическом форуме можно будет увидеть, как изменилась столица за последние 12 лет