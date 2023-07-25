В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 25 июля ожидается гроза, усиление порывистого ветра до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", - говорится в сообщении.