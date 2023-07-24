Москвичам пообещали субтропическую погоду в конце июля

До конца месяца в Москве ожидаются дожди и высокая температура воздуха, по сути субтропики. Об этом 24 июля сообщил в своих соцсетях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, в выходные столицу вновь ждет прохладная погода, а в первую неделю августа температура воздуха будет непостоянной — то дожди, то солнце, но не теплее плюс 20-25 градусов.

«До конца июля дожди, различной интенсивности и продолжительности, будут идти практически ежедневно. Температура будет постепенно повышаться, и самым теплым днем будет пятница — +26…+28 — эдакие субтропики — тепло и влажно», — рассказал Леус.