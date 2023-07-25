Более 800 протоколов в Москве за выходные составили на самокатчиков
Более двух тысяч нарушений правил дорожного движения водителями электросамокатов, велосипедов и других индивидуальных средств мобильности зафиксировали в Москве за выходные 22–23 июля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.
По данным ведомства, только за выходные 824 нарушения пресекли со стороны самокатчиков. Также протоколы составили в отношении 608 велосипедистов. Все участники движения не соблюдали правила дорожного движения, в том числе курьеры служб доставки — 859 эпизодов.
23 июля стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о госномерах для самокатов. Также для них могут ограничить передвижение в некоторых условиях.
Одним из предложений является запрет на передвижение по городу на самокатах и других индивидуальных средствах на автономной тяге (например, моноколесах) без номерных знаков. Также депутат отметил, что необходимо запретить движение такого транспорта в дождь и скользкую погоду со скоростью более пяти километров в час.
Ранее «Вечерняя Москва» разбиралась, какие правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности уже действуют в данный момент и что предлагает изменить Минтранс.