Более 800 протоколов в Москве за выходные составили на самокатчиков

Более двух тысяч нарушений правил дорожного движения водителями электросамокатов, велосипедов и других индивидуальных средств мобильности зафиксировали в Москве за выходные 22–23 июля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

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По данным ведомства, только за выходные 824 нарушения пресекли со стороны самокатчиков. Также протоколы составили в отношении 608 велосипедистов. Все участники движения не соблюдали правила дорожного движения, в том числе курьеры служб доставки — 859 эпизодов.

23 июля стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о госномерах для самокатов. Также для них могут ограничить передвижение в некоторых условиях.

Одним из предложений является запрет на передвижение по городу на самокатах и других индивидуальных средствах на автономной тяге (например, моноколесах) без номерных знаков. Также депутат отметил, что необходимо запретить движение такого транспорта в дождь и скользкую погоду со скоростью более пяти километров в час.