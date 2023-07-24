Ремонт вестибюля станции метро «Сретенский бульвар» завершен досрочно

Ремонт вестибюля станции «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии метро завершен досрочно. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Входы и выходы на станцию уже открыты для пассажиров. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ремонтные работы завершились на пять дней раньше запланированного срока.

За время работ специалисты промыли более пяти тысяч квадратных метров сводов и потолков, окрасили пяти тысяч квадратных метров поверхностей и переложили 250 метров кабельных линий. Также было установлено более 350 ламп и светильников, а оборудование и элементы навигации промыли.

— Мы старались провести ремонт как можно быстрее, чтобы вы снова смогли строить привычные маршруты, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».