Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными за рулем из-за ливня

Из-за ливня, грозы и града автомобилистам в Подмосковье следует быть внимательными на дорогах, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ливень, гроза и град сегодня по плану в Подмосковье. Порывы ветра достигнут 20 м/с. Будьте очень и очень внимательны!» – говорится в материале.

Водителям рекомендовать соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон, снижать скорость до минимума в местах притяжения пешеходов, а также парковаться осторожно, не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам посоветовали носить световозвращатели или включать фонарики, не закрывать обзор на дорогу капюшонами и зонтиками.