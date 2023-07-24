В парке "Лосиный остров" в Москве начали цвести редкие кувшинки

"В национальном парке "Лосиный остров" началось цветение редких и красивых водных растений - кувшинок, или нимфей - одного из самых красивых растений на планете", - рассказали в префектуре. Отмечается, что белая кувшинка считается символом чистоты. "Место ее обитания - спокойные водоемы, тихие прибрежные заводи небольших рек, это растение занесено в Красную книгу", - продолжили в префектуре со ссылкой на пресс-службу национального парка.