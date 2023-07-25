"МегаФон" улучшил связь в "Фуд Сити" в Москве

"За счет запуска новых станций и совместного использования LTE 1800 и LTE 2600 емкость сети агрокластера была увеличена на 40%, а максимальная скорость выросла на треть. В настоящее время как на открытой территории, так и внутри здания "Фуд Сити" работникам и посетителям торгового центра доступен бесперебойный мобильный интернет, а также звонки по технологии VoLTE, которая повышает качество голосовой связи", – говорится в сообщении.