Собянин рассказал о ремонте домов – памятников архитектуры в Москве

«Мы за то, чтобы сохранялись памятники культуры, архитектурные памятники. Очень важно, чтобы сохранить облик, но чтобы это не доходило до абсурда. В любом доме, жилом доме есть объекты охраны, а есть все остальное. И объектом охраны в жилом доме обычно бывает какая-нибудь чугунная лестница или какой-то конек красивый, или еще что-то, но не весь дом. И для того, чтобы ремонтировать в этом доме, не надо делать какую-то сложную экспертизу и так далее. Мы долго бились над этим вопросом, понимая, что для москвичей это самый острый вопрос. Недавно был принят федеральный закон – по которому сейчас принимаем свои соответствующие документы, – по которому капитальный ремонт не требует никакой экспертизы домов, пожалуйста, делайте в обычном режиме. За исключением самого объекта охраны в этом доме. Если лестница – объект охраны, давайте будем охранять. А все остальное как в обычном доме», – сказал Собянин.