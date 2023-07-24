Собянин обсудил сдепутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

Собянин обсудил развитие онкологической помощи в Москве с депутатами Госдумы
Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и группа депутатов в понедельник, 24 июля, обсудили вопросы развития онкологической помощи в столице. Участники встречи осмотрели новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов.
Глава города напомнил, что в 2019 году в столице утвердили новый стандарт онкопомощи, предоставляемой населению Москвы. Он включает в себя схемы маршрутизации пациентов и современную лекарственную терапию. В городе были созданы пять профильных центров для диагностики, химиотерапии, хирургии и дальнейшего наблюдения. Онкологическую инфраструктуру в столице обновили на 100 процентов.
— В настоящее время построен центр Логинова на месте старых корпусов, которые мы предполагали реконструировать. Но в конце концов приняли решение вместе с коллективом, что проще и лучше их снести и построить на этом месте новые клиники. Такая же судьба у 62-й клиники (Московская городская онкологическая больница № 62. — прим. «ВМ»), знаменитой онкологической, для которой сейчас строится новый клинический центр в «Сколково», — передает слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».
В конце апреля глава города Сергей Собянин сообщил, что для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в столице постоянно улучшается качество медицинских услуг. Так, в городе реализуется проект сопровождения пациентов «Персональный онкопомощник», которым за 2,5 года воспользовались более 120 тысяч человек.