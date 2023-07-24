Собянин обсудил сдепутатами ГД развитие онкологической помощи в Москве

— В настоящее время построен центр Логинова на месте старых корпусов, которые мы предполагали реконструировать. Но в конце концов приняли решение вместе с коллективом, что проще и лучше их снести и построить на этом месте новые клиники. Такая же судьба у 62-й клиники (Московская городская онкологическая больница № 62. — прим. «ВМ»), знаменитой онкологической, для которой сейчас строится новый клинический центр в «Сколково», — передает слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».