Московский зоопарк закрывает дополнительные входы из-за погодных условий

Московский зоопарк принял решение временно закрыть дополнительные входы из-за погодных условий. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Отмечается, что речь идет о двух точках. Первая расположена на улице Большая Грузинская, дом 1 строение 103. Второй вход находится рядом с мостом со старой на новую территорию (улица Большая Грузинская).

— Эти входы будут закрыты, пока идет дождь, — пишет Telegram-канал «Московский зоопарк».

21 июля генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила посетителей зоосада не шуметь вблизи вольеров, чтобы не разбудить спящих животных. Она подчеркнула, что бурая медведица Роза находится в почтенном возрасте.

В конце марта Роза и гималайский медведь Аладдин вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Зоологи оказали сонным медведям должное внимание. За животными наблюдали и давали им немного подкрепиться.