Новый проект «Молодежь Москвы» открылся на платформе «Город идей»

Поделиться своими предложениями по вопросу организации мероприятий для молодых москвичей можно до 27 июля. 30 и 31 июля состоится голосование за лучшие идеи.

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На платформе «Город идей» открылся новый проект, посвященный развитию мероприятий и инициатив проектного офиса «Молодежь Москвы».

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На этапе «Предлагай» с 25 по 27 июля горожане могут поделиться своими идеями и рассказать, какие мероприятия можно организовать для молодежи в сфере карьеры, обучения, здорового образа жизни, творчества и других. Жители столицы поделятся впечатлениями от фестиваля «День молодежи. Конструктор будущего», обсудят с другими участниками проекты, «ВРаботе», «Стены» и «На районе», а также расскажут о новых услугах и сервисах, которые хотели бы увидеть в мультиформатном пространстве офиса «Молодежь Москвы».

Эксперты отберут предложения москвичей, а за самые интересные из них проголосуют пользователи платформы на этапе «Оценивай», который пройдет с 30 по 31 июля. Затем проектный офис «Молодежь Москвы» реализует лучшие идеи.

Проектный офис «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики был создан в 2020 году. Его цель — выявлять и реализовывать запросы молодого поколения столицы. Сейчас идет работа над девятью проектами, организовано более 1,5 тысячи мероприятий, участие в которых приняли свыше миллиона человек. Кроме того, проектный офис работает с 750 тысячами студентов 144 вузов Москвы и 177 тысячами учащихся 111 колледжей. Офис уже реализовал такие проекты, как «КиберМосква», «НаРайоне», «Дебаттл», «Stand Up лига», «Округа.Вузы», «ВРаботе» и другие.

Платформу «Город идей» создали в 2014 году. Здесь москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединились более 443 тысяч пользователей, реализовано уже свыше пяти тысяч идей. Горожане приняли участие в 47 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам. Пользователи также могут предлагать свои идеи по развитию города круглосуточно в соответствующем разделе.