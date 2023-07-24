Названы сроки возвращения тепла в Москву

«Эта прохладная погода связана с тем, что воздушные массы сегодня поступают к нам прохладные, потому что они сформировались в северных регионах. Если измерить направление ветра, в Москве сейчас он юго-западный, но воздушные массы поступают по сложной траектории: с севера на юг, затем разворачиваются в центре Европейской России. Ветер у нас, действительно, юго-западный, но воздух холодный, это такая обманка метеорологическая», — пояснил синоптик.