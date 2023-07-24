Собянин сообщил о строительстве центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском

В столице по программе стимулирования создания мест приложения труда планируется построить центр инноваций и импортозамещения. Его реализация позволит добавить порядка 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

© Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Объект расположится в поселении Воскресенском. Комплекс будут использовать для проведения научных исследований и создания передовых разработок. Проект трехэтажного здания, площадь которого составит порядка 14,5 тысячи квадратных метров, уже согласован. Оно расположится между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.

— Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора, — приводит слова Собянина официальный сайт мэра Москвы.