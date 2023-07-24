Собянин сообщил о строительстве центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском

Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском
В столице по программе стимулирования создания мест приложения труда планируется построить центр инноваций и импортозамещения. Его реализация позволит добавить порядка 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.
Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Объект расположится в поселении Воскресенском. Комплекс будут использовать для проведения научных исследований и создания передовых разработок. Проект трехэтажного здания, площадь которого составит порядка 14,5 тысячи квадратных метров, уже согласован. Оно расположится между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.
— Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора, — приводит слова Собянина официальный сайт мэра Москвы.
Также глава города рассказал, что по столичной программе стимулирования создания рабочих мест построят 99 объектов. Это позволит более чем 81 тысяче человек трудоустроиться рядом с домом.