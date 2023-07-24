Активацию билета на карте «Тройка» на турникетах метро протестируют в столице

В Москве начинают тестировать возможность активации карты «Тройка» на турникетах метро, ведется набор фокус-группы. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Участниками финального тестирования станут 100 человек, присоединиться может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», привязать «Тройку» и написать чат-боту Александре фразу «тест нового сервиса».

— Пассажирам не придется искать в вестибюлях станций желтые терминалы, которые постепенно уйдут в прошлое. Это очень удобно и поможет не тратить лишнее время. Особенно это важно для популярных станций метро. После завершения тестирования активация билета на «Тройке» на турникетах станет доступна для всех, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, активировать карту после пополнения можно в электробусах, автобусах и трамваях. Для этого установлено более 30 тысяч валидаторов, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».