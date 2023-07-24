На северо-востоке Москвы построят паркинг почти на 900 машиномест

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подземной автостоянки вместимостью почти 900 машин на территории Останкинского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как уточняется, объект расположен по адресу: Березовая аллея, д. 19, стр. 7.

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«Высокая автомобилизация столицы требует особого внимания к развитию парковочного пространства, в том числе в проектах новых жилых комплексов и кварталов. Так, в районе Останкино в рамках комплекса апартаментов построен одноуровневый подземный паркинг на 889 машиномест», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

По словам заместителя мэра, паркинг оснащен современными системами видеонаблюдения и контроля доступа и работает в круглосуточном режиме.

В пресс-службе уточнили, что площадь автостоянки, расположенной под всей территорией комплекса, составляет 29 тыс. кв. м. Для части машиномест предусмотрена двухуровневая система хранения автомобилей. Въезд и выезд на парковку будет осуществляться через пост охраны с автоматическим шлагбаумом.

«Паркинг построен в составе комплекса апартаментов

«Легендарный квартал» застройщика ООО «Д-Инвест».

Разрешение на строительство корпусов и паркинга выдано еще в 2015 году, застройщик переносил сроки ввода и передачи. В связи с этим Москомстройинвест неоднократно рассматривал объект на межведомственной комиссии по реализации инвестпроектов», – приводятся в сообщении слова председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасии Пятовой.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что благодаря слаженной работе органов прокуратуры и надзорных органов правительства Москвы завершены два этапа реализации проекта. Сначала, в феврале и апреле 2023 года, введены в эксплуатацию шесть корпусов более чем на 2 тыс. 500 апартаментов, а также коммунальные объекты. Затем введен в эксплуатацию паркинг.

На данный момент специалисты комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) оформили разрешительную документацию, необходимую для начала эксплуатации паркинга.

Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, слова которого приводятся в сообщении, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведомство уделяет пристальное внимание качеству работ на объектах инфраструктуры, входящей в состав многофункциональных и жилых комплексов.