Расписание электричек пяти радиальных направлений МЖД изменится 29–31 июля

Расписание некоторых поездов пяти радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 29–31 июля в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщили в пресс-службе магистрали.

«Расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского и Казанского направлений МЖД изменится в 29–31 июля в связи с модернизацией инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на Савеловском направлении с 3:00 29 июля до 3:00 31 июля железнодорожники проведут переключение участка второго главного пути на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково в районе ул. Хачатуряна. Движение поездов на перегоне будет организовано по оставшемуся пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

На Курском направлении 30 июля с 5:00 до 20:00 продолжатся работы по включению на станции «Каланчевская» цифровой системы управления движением поездов. На период работ движение поездов от станции «Москва-Курская» до «Рижской» будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме, в связи с чем внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2.

На Казанском направлении с 2:00 29 июля до 2:30 30 июля будет временно закрыт для движения второй главный путь на участке Перово – Москва для укладки стрелочного перевода. Это необходимо для запуска МЦД-3. Движение поездов будет организовано по оставшимся путям, что существенно повлияет на графике движения поездов.