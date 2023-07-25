Жилой дом для переселения по программе реновации начали строить в Измайлово

В районе Измайлово на Никитинской улице, з/у 5 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации.

— В настоящее время идут работы по разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году, — сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет двухсекционной, в подземном уровне разместится стоянка для автомобилей. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На них установят металлическиекорзины для кондиционеров.

Всего в новом доме будет 210 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации (однокомнатных – 105, двухкомнатных – 90, трёхкомнатных - 15).

Квартиры будут располагаться со второго этажа.Первые этажи сделают нежилыми, здесь разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, аптеки, сервисные службы, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В здании установят современные лифты грузоподъёмностью 1000 кг и 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения .