Жилой дом для переселения по программе реновации начали строить в Измайлово
В районе Измайлово на Никитинской улице, з/у 5 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации.
— В настоящее время идут работы по разработке котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году, — сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Новостройка будет двухсекционной, в подземном уровне разместится стоянка для автомобилей. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На них установят металлическиекорзины для кондиционеров.
Всего в новом доме будет 210 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации (однокомнатных – 105, двухкомнатных – 90, трёхкомнатных - 15).
Квартиры будут располагаться со второго этажа.Первые этажи сделают нежилыми, здесь разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, аптеки, сервисные службы, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.
В здании установят современные лифты грузоподъёмностью 1000 кг и 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения .
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе нового дома обустроят две детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, современными качелями и горками. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья.