Более 100 студенческих отрядов действуют в столице

Сегодня в Москве действуют 120 студенческих отрядов различных направлений, которые объединяют три тысячи студентов 60 университетов и 30 колледжей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Молодежь города каждый раз показывает, что готова развиваться в различных сферах. Благодаря трудовым семестрам Российских студенческих отрядов (РСО) они могут получить практические навыки, которые понадобятся в будущем. Современные студенческие отряды Москвы – это одна из ведущих молодежных организаций столицы. Мы верим, что полученные знания и опыт помогут не только на профессиональном пути, но и в приобретении важных навыков общения и работы в команде», – приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

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Сообщается, что самое популярное направление в работе студенческих отрядов Москвы – педагогическое. Более тысячи студентов заняты в детских загородных лагерях Московской области, Нижнего Новгорода и Краснодарского края. Ребята могут попробовать себя в роли вожатых, организаторов смен и детских мероприятий, ведущих кружков и спортинструкторов.

«Участники строительного направления трудятся на объектах городского и федерального значения. Студенты помогают обеспечивать город горячим водоснабжением на тепловых пунктах ПАО «МОЭК», вносят вклад в работу Московского метрополитена, объектов ПАО «Россети» и Фонда капитального ремонта. Часть отрядов проходит отбор и отправляется на всероссийские и межрегиональные студенческие стройки. Так, молодежь участвует в строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали и трудится на проектах госкорпорации «Росатом», в том числе на столичной студенческой стройке «Мирный атом – Тринити», и в ПАО «Газпром». Такой опыт позволяет на практике освоить рабочие специальности. Например, вести слесарно-ремонтные работы, применять знания в инженерной сфере, заниматься вязкой арматуры, малярными и штукатурными работами», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что студенты, выбравшие направление проводников, обеспечивают безопасный и комфортный проезд пассажиров в поездах дальнего следования структурных подразделений АО «Федеральная пассажирская компания».

«Мой отряд занимается перевозкой пассажиров в поездах дальнего следования. Именно мы летом везем отдыхающих в горы или на море и трудимся, путешествуя по всей стране. РСО подарили мне друзей, возможность развиваться в новой профессии и чувство причастности к большому делу», – поделилась участница студенческих отрядов Москвы, студентка второго курса института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени Костякова Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Софья Кононова.

Сообщается, что в Москве участники отрядов сервисного направления работают операторами приема документов в приемных комиссиях вузов, официантами-стюартами, а также трудятся в сфере гостеприимства. Встретить молодых людей из столицы, работающих спасателями, барменами, горничными, поварами и аниматорами, можно в санаторно-курортных комплексах в Ялте, Сочи и Анапе.

«Участники студенческих медицинских отрядов заботятся о здоровье пациентов в разных уголках России, в том числе помогают ухаживать за больными, становятся санитарами и медицинскими сестрами. Медики трудятся также в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, Южно-Сахалинской городской больнице имени Анкудинова, Альметьевской центральной районной больнице, Новокузнецкой городской больнице №1 имени Курбатова, Лениногорской центральной районной больнице и Бобровской районной больнице», – говорится в материале.

Также этим летом те, кто выбрал сельскохозяйственное направление, работают ветеринарами и зоотехниками на животноводческих комплексах, собирают урожай в крупнейших винодельческих хозяйствах Крыма и обрабатывают рыбу на Камчатке.

Помимо того, развито археологическое направление. В конце июля студенты отправятся в региональные экспедиции и проведут раскопки, внеся свой вклад в развитие науки.